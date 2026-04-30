На Рівненщині чоловік стріляв у працівників ТЦК та поліцейського: стрільця затримали

Підозрюваний здійснив кілька черг пострілів у службове авто, ймовірно з автоматичної зброї.

На Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по працівниках ТЦК та поліцейському.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Інцидент стався 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

Відомо, що підозрюваний їхав велосипедом. "Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто", - йдеться в повідомленні.

В автівці на момент стрілянини було четверо людей. Двоє з них отримали поранення від уламків скла. Їх госпіталізовано. Службове авто зазнало механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали.

"Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі триває слідство.