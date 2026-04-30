Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
На Рівненщині чоловік стріляв у працівників ТЦК та поліцейського: стрільця затримали

Підозрюваний здійснив кілька черг пострілів у службове авто, ймовірно з автоматичної зброї.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по працівниках ТЦК та поліцейському.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Інцидент стався 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

Відомо, що підозрюваний їхав велосипедом. "Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто", - йдеться в повідомленні.

В автівці на момент стрілянини було четверо людей. Двоє з них отримали поранення від уламків скла. Їх госпіталізовано. Службове авто зазнало механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали.

"Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі триває слідство.

  • В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів. Учасники за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації.
Читайте також
