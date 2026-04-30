ОГП повідомив про підозру заступнику голови уряду Росії, який координував фінансування війни проти України

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру одному з ключових посадовців уряду Росії, який забезпечував ресурсну підтримку російської армії у війні проти України.

Йдеться про заступника голови уряду РФ та повноважного представника президента Росії у Далекосхідному федеральному окрузі.

Як встановило слідство, він координував рішення, завдяки яким військові підрозділи РФ отримували зброю, техніку та інші ресурси. Через свої повноваження посадовець запускав програми фінансування, створював умови для роботи підприємств оборонно-промислового комплексу та контролював постачання для потреб армії агресора.

Під його керівництвом у Росії створено програму розвитку оборонно-промислового комплексу. Вона передбачала пільги, фінансування та інфраструктурну підтримку підприємств, які працюють на війну проти України.

Лише у 2023-2024 роках на ці потреби спрямували понад 14 млрд рублів. Це дозволило наростити виробництво бронетехніки, боєприпасів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, які росія використовує проти України.

Окремо слідство зафіксувало його участь у постачанні військової техніки безпосередньо російським підрозділам, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про тисячі одиниць стрілецької зброї, сотні снайперських комплексів, десятки тисяч безпілотників, а також транспорт, засоби зв’язку, розвідки та радіоелектронної боротьби.

Загалом у 2022–2025 роках за його сприяння армія HA отримала озброєння та техніку на суму близько 6,1 млрд рублів. Його дії кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).