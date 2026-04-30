У Запоріжжі судитимуть учасників “ухилянтської схеми”, яку організували правоохоронці

За гроші вони організовували незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних та допомагали військовим самовільно залишати частину. 

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи із Запоріжжя, яка організувала незаконний “бізнес” на ухиленні від служби та втечах військових. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що організатором схеми був правоохоронець. До угрупування входили ще двоє його колег, також залучалися інші правоохоронці та цивільні особи.

Фігуранти діяли по всій території України. За гроші вони організовували незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних та допомагали військовим самовільно залишати частину. “Клієнтам” забезпечували підроблені документи, транспорт і місця для переховування.

Вартість таких “послуг” сягала до 20 тисяч доларів США залежно від складності схеми.

Задокументовано щонайменше 12 епізодів злочинної діяльності, частина з яких пов’язані з дезертирством.

Остання “гастроль” групи – організація втечі військового з частини. За 13 тисяч доларів фігуранти підготували для нього пакет підроблених документів для виїзду за кордон. Правоохоронці затримали учасників під час реалізації плану.

За місцями проживання фігурантів та пов’язаних з ними осіб у Запоріжжі та Хмельницькому проведено понад 20 обшуків. Виявлено та вилучено майже 130 тисяч доларів США, а також документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Учасники групи обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон, пособництві у дезертирстві та збуті підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Усіх правоохоронців, причетних до схеми, звільнено з посад.

﻿
