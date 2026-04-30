По нафтовій інфраструктурі Пермі завдали нового удару

30 травня дрони завдали нового удару по російському місту Пермь, відстань до якого від України становить близько 1500 кілометрів. Зараз ціллю удару було "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", пише канал ASTRA.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа. При цьому в місті досі димів ще один осередок загоряння – ЛПДС "Пермь", який атакували учора.

OSINT ASTRA встановив, що нинішній удар припав, імовірно, на резервуарний парк. Губернатор підтвердив атаку на один "з промислових майданчиків".

"Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає", – сказав Дмітрій Манохін.

Він додав, що загрози хімічною небезпеки немає.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших НПЗ в Росії. На рік він здатен переробляти понад 13 млн тонн нафти і випускати бензин, авіагас, мастила.