По нафтовій інфраструктурі Пермі завдали нового удару

Атакували об'єкт "Лукойла". 

Фото: ASTRA

30 травня дрони завдали нового удару по російському місту Пермь, відстань до якого від України становить близько 1500 кілометрів. Зараз ціллю удару було "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", пише канал ASTRA.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа. При цьому в місті досі димів ще один осередок загоряння – ЛПДС "Пермь", який атакували учора.

OSINT ASTRA встановив, що нинішній удар припав, імовірно, на резервуарний парк. Губернатор підтвердив атаку на один "з промислових майданчиків". 

"Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає", – сказав Дмітрій Манохін.

Він додав, що загрози хімічною небезпеки немає.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших НПЗ в Росії. На рік він здатен переробляти понад 13 млн тонн нафти і випускати бензин, авіагас, мастила. 

  • Україна завдає ударів по нафтовій інфраструктурі України у відповідь на удари росіян по енергетиці. Президент Зеленський казав, що партнери просили не завдавати таких ударів у зв'язку з кризою, спричиненою війною на Близькому Сході, але при цьому вони не намагалися домовитися про енергетичне перемир'я. Україна наголошувала на готовності до взаємного припинення ударів: як в рамках енергетичного перемир'я, так і повністю.
