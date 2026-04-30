По нафтовій інфраструктурі Пермі завдали нового удару

30 травня дрони завдали нового удару по російському місту Пермь, відстань до якого від України становить близько 1500 кілометрів. Зараз ціллю удару було "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", пише канал ASTRA.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа. При цьому в місті досі димів ще один осередок загоряння – ЛПДС "Пермь", який атакували учора.
OSINT ASTRA встановив, що нинішній удар припав, імовірно, на резервуарний парк. Губернатор підтвердив атаку на один "з промислових майданчиків".
"Працівники перебувають у захисних спорудах. Потерпілих і значних руйнувань немає", – сказав Дмітрій Манохін.
Він додав, що загрози хімічною небезпеки немає.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" є одним із найбільших НПЗ в Росії. На рік він здатен переробляти понад 13 млн тонн нафти і випускати бензин, авіагас, мастила.
- Україна завдає ударів по нафтовій інфраструктурі України у відповідь на удари росіян по енергетиці. Президент Зеленський казав, що партнери просили не завдавати таких ударів у зв'язку з кризою, спричиненою війною на Близькому Сході, але при цьому вони не намагалися домовитися про енергетичне перемир'я. Україна наголошувала на готовності до взаємного припинення ударів: як в рамках енергетичного перемир'я, так і повністю.