ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС уразили російські катери, які охороняли Керченський міст

Уражено патрульний сторожовий катер ФСБ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок».

ВМС уразили російські катери, які охороняли Керченський міст
Фото: скріншот

В ніч на 30 квітня силами та засобами ВМС ЗС України нанесено ураження корабельно-катерному складу РФ в районі Керченської протоки. 

В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати.

Дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

