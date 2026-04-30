Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Вночі зафіксували влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів

ППО знешкодили 172 російські безпілотники.

Вночі зафіксували влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 30 квітня російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» та 206 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 32 дронів. 

Як розповіли у Повітряних силах, із 18:00 29 квітня росіяни застосували балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл, що у Росії, 206 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, ТОТ  Гвардійське – ТОТ АР Крим.Понад 140 із запущених БпЛА – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 30 квітня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

