Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів, 119 артсистем і 2 гелікоптери

Упродовж доби російські війська втратили 1470 солдатів, 7 танків, 119 артилерійських систем, РСЗВ, 2 гелікоптери, 375 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб
- танків – 11 901 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 944 (+119) од.
- РСЗВ – 1 756 (+1) од.
- засоби ППО – 1 356 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од.
- спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Дані уточнюються.