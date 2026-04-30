Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів, 119 артсистем і 2 гелікоптери

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 330 290 осіб.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські війська втратили 1470 солдатів, 7 танків, 119 артилерійських систем, РСЗВ, 2 гелікоптери, 375 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб 
  • танків – 11 901 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од.
  • артилерійських систем – 40 944 (+119) од.
  • РСЗВ – 1 756 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 356 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од.
  • спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

