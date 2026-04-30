Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів, 119 артсистем і 2 гелікоптери

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби російські війська втратили 1470 солдатів, 7 танків, 119 артилерійських систем, РСЗВ, 2 гелікоптери, 375 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 330 290 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies