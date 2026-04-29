Гідрометцентр: завтра в Україні очікуються заморозки до 3°

30 квітня в Україні збережеться холодна погода, вночі та вранці очікуються заморозки. Вночі на крайньому півдні та сході країни, вдень в Україні, крім більшості західних та південних областей місцями невеликий дощ.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.Вітер північно-західний, 5-10 м/сПо області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.