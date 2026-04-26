​Завтра на більшості території України збережеться вітряна погода

27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. Це I рівень небезпечності, жовтий. Також очікуються заморозки.

Про це повідомили у Українському гідрометеоцентрі.

До кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с. Це II рівень небезпечності, помаранчевий. На решті території пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, а в окремих районах може пройти град та шквал 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 27 та 28 квітня в повітрі заморозки 0-3°. Це II рівень небезпечності, помаранчевий. На півдні 27 квітня і на південному сході країни на поверхні ґрунту заморозки – 0-5°. Це I рівень небезпечності, жовтий.