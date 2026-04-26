У Херсоні сильний вітер пошкодив антидроновий захист

Людей просять не виходити на вулицю без особливої потреби.

Сильний вітер пошкодив у передмісті Херсона антидронові конструкції.

Про це написав у телеграмі начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та начальник ОВА Олександр Прокудін.

«Через ускладнення погодних умов у передмісті в напрямку Зеленівки сильний вітер пошкодив антидронові конструкції», – йдеться у повідомленні Шанька.

У Херсоні фіксують повалені дерева, які перекривають рух транспорту. Також у зв'язку з ймовірністю пошкодження контактної мережі раніше графіку завершує роботу електротранспорт.

По області через сильні пориви вітру місцями фіксують падіння дерев і пошкодження ліній електропередач. Також на окремих ділянках доріг частково пошкоджено антидронові конструкції.