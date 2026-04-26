У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Херсоні сильний вітер пошкодив антидроновий захист

Людей просять не виходити на вулицю без особливої потреби. 

Антидроновий тунель, ілюстративне фото
Фото: uatv.ua/

Сильний вітер пошкодив у передмісті Херсона антидронові конструкції.

Про це написав у телеграмі начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та начальник ОВА Олександр Прокудін. 

«Через ускладнення погодних умов у передмісті в напрямку Зеленівки сильний вітер пошкодив антидронові конструкції», – йдеться у повідомленні Шанька. 

У Херсоні фіксують повалені дерева, які перекривають рух транспорту. Також у зв'язку з ймовірністю пошкодження контактної мережі раніше графіку завершує роботу електротранспорт.

По області через сильні пориви вітру місцями фіксують падіння дерев і пошкодження ліній електропередач. Також на окремих ділянках доріг частково пошкоджено антидронові конструкції.

  • Сьогодні через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.
Читайте також
