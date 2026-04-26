Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Суспільство / Війна

Унаслідок атаки Росії по Краматорську загинули двоє цивільних

Також травм зазнав 50-річний чоловік. 

наслідки атаки РФ
Фото: Донецька обласна прокуратура

Уранці 26 квітня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Зранку 26 квітня 2026 року окупанти обстріляли Краматорськ. Засоби ураження поцілили по житловій забудові. Внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік дістали поранення, несумісні з життям. На момент атаки вони перебували на вулиці", – ідеться у повідомленні обласної прокуратури.

50-річний цивільний також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення. Його госпіталізували.

Внаслідок удару пошкоджені вісім житлових будинків. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюються.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies