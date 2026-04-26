Унаслідок атаки Росії по Краматорську загинули двоє цивільних

Уранці 26 квітня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Зранку 26 квітня 2026 року окупанти обстріляли Краматорськ. Засоби ураження поцілили по житловій забудові. Внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік дістали поранення, несумісні з життям. На момент атаки вони перебували на вулиці", – ідеться у повідомленні обласної прокуратури.

50-річний цивільний також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення. Його госпіталізували.

Внаслідок удару пошкоджені вісім житлових будинків. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюються.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).