Президент у роковини Чорнобильської катастрофи: світ повинен змусити Росію припинити атаки, що загрожують ядерній безпеці

40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф.

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський у 40 роковини Чорнобильської катастрофи наголосив, світ повинен зупинити російські атаки, які знову загрожують техногенній аварії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії.

Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. 

Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист – в інтересах кожного. Але своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту", – ідеться у повідомленні. . 

Президент наголошує, що світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб – це змусити Росію припинити свої божевільні атаки.

"Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи".

