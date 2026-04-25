Україна готова до тристоронніх переговорів з Росією в Азербайджані.
Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам під час спільного виступу зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.
"Ми проговорювали мирні зусилля. Для України важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що такі перемовини відбулися у Туреччині, а також у Швейцарії – з американцями.
“Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії”, – підкреслив Зеленський.
- Торік у липні помічник президента Азербайджану Гікмет Гаджієв оголосив, що країна готова провести мирні переговори між Росією та Україною у Баку, якщо обидві сторони будуть зацікавлені. Він наголосив на усталеній ролі Баку як дипломатичного центру, оскільки раніше там відбулися переговори високого рівня за участю Туреччини, Ізраїлю, Сирії, Росії та НАТО.
- Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.
- Головний переговірник України з Росією, глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив виданню Bloomberg, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем і що завершення війни може не зайняти багато часу.