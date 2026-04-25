"...важливо, щоб Росія знайшла в собі в собі сили закінчити цю несправедливу війну".

Україна готова до тристоронніх переговорів з Росією в Азербайджані.

Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам під час спільного виступу зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

"Ми проговорювали мирні зусилля. Для України важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що такі перемовини відбулися у Туреччині, а також у Швейцарії – з американцями.

“Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії”, – підкреслив Зеленський.