Україна готова до тристоронніх переговорів з Росією в Азербайджані, – Зеленський

"...важливо, щоб Росія знайшла в собі в собі сили закінчити цю несправедливу війну".

Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам під час спільного виступу зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

"Ми проговорювали мирні зусилля. Для України важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що такі перемовини відбулися у Туреччині, а також у Швейцарії – з американцями.

“Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії”, – підкреслив Зеленський.

  • Торік у липні помічник президента Азербайджану Гікмет Гаджієв оголосив, що країна готова провести мирні переговори між Росією та Україною у Баку, якщо обидві сторони будуть зацікавлені. Він наголосив на усталеній ролі Баку як дипломатичного центру, оскільки раніше там відбулися переговори високого рівня за участю Туреччини, Ізраїлю, Сирії, Росії та НАТО.
  • Минулого тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.
  • Головний переговірник України з Росією, глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив виданню Bloomberg, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем і що завершення війни може не зайняти багато часу.
