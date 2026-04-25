Глава МЗС України закликав притягнути Кремль до відповідальності за черговий масований обстріл

"Усі винні будуть притягнуті до правосуддя".

Глава МЗС України закликав притягнути Кремль до відповідальності за черговий масований обстріл
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на черговий масований обтріл РФ та закликав притягнути Кремль до відповідальності за терор.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Росія цієї ночі здійснила чергову масовану ракетну та дронову атаку проти України, застосувавши щонайменше 650 дронів і ракет та навмисно завдаючи ударів по цивільних.

Унаслідок цієї атаки по всій Україні щонайменше чотири людини загинули, понад тридцять — зазнали поранень. Це не ведення війни — це цілеспрямована кампанія терору проти нашого народу", — наголошує глава зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголошує, що керівництво РФ має бути повністю притягнуте до відповідальності за воєнні злочини України. 

"У цих ударах немає нічого випадкового — щодо них (обстрілв, - ред.) віддають наказ, їх планують та здійснюють з повним усвідомленням їхніх наслідків для мирних жителів. Усі винні будуть притягнуті до правосуддя", — додає Андрій Сибіга.

Очільник МЗС підкреслює, що ключові рішення ЄС уже розблоковано, і вони мають бути негайно та в повному обсязі реалізовані. Зволікання лише відповідає інтересам Москви. 

"Єдиною адекватною відповіддю на російський терор є максимальний тиск, посилення санкцій та розширення підтримки України, щоб зупинити цю агресію і відновити безпеку в Європі", – ідеться у повідомленні.

