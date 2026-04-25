Сили оборони завдали уражень по ворожих складах боєприпасів матеріально-технічних засобів на ТОТ України

24 та уночі 25 квітня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів росіян на ТОТ Луганщини, Донеччини та Запоріжжя.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Упродовж 24 квітня та у ніч на 25 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів ворога у районі Білолуцька на Луганщині, а також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

Сили оборони також уразили низку командно-спостережних пунктів противника у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., рф).

Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

Крім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.