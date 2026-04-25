Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Бійці Третього армійського корпусу евакуювали цивільну з "кіл-зони" за допомогою наземного робота

Цивільна намагалася самостіно вийти із зони бойових дій.

Фото: скріншот з відео

Бійці Третього армійського корпусу ЗСУ успішно евакуювали 77-річну жінку з "кіл-зони" на Лиманському напрямку поблизу населеного пункту Ставки.

Про евакуацію розповіли у пресслужбі корпусу.

77-річну цивільну виявила аеророзвідка підрозділу за допомогою безпілотника DJI Mavic, коли вона самостійно рухалася в напрямку виходу із зони бойових дій.

Через складні погодні умови та загрозу обстрілів проведення стандартної евакуації було ускладнене, тож у корпусі ухвалили рішення застосувати наземний роботизований комплекс.

Для евакуації був залучений наземний дрон, який вирушив у район місцезнаходження жінки. Після встановлення контакту цивільна самостійно сіла на платформу, і робот вивіз її до безпечної території.

Далі евакуйовану передали підрозділам супроводу, які транспортували її броньованим автомобілем у безпечний район. Загальна тривалість операції склала близько чотирьох годин.

Операція з евакуації вимагала координації між аеророзвідкою, підрозділами наземних роботизованих систем та групами цивільно-військового співробітництва.

Наразі жінка перебуває у безпеці. У корпусі закликали мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією.

