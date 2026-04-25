Окупанти атакували Дніпровський район Херсона: четверо постраждалих, є загиблі

Російські військові продовжують терор мешканців міста Херсон. У Дніпровському районі внаслідок ранкових обстрілів загинули двоє людей, поранено чотирьох.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА та Нацполіції області.

"Орієнтовно о 06:30 росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 52-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Його стан – середнього ступеня тяжкості", – зазначають в ОВА.

Наразі медики проводять обстеження та надають постраждалому допомогу.

Також у тяжкому стані до лікарні доставили чоловіка, якого близько 07:00 росіяни атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона.

55-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та ноги, вибухову та черепно-мозкову травми. Наразі він перебуває у церебральній комі.

У ці хвилини медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалого.

До лікарні доставили ще двох постраждалих через ранкову російську дронову атаку у Дніпровському районі Херсона.

Чоловіки віком 29 та 54 роки дістали вибухові травми, уламкові поранення черева та внутрішніх органів.

Також, за інформацією поліції Херсонщини уранці у Дніпровському районі росіяни атакували FPV-дроном людей, які їхали на мотоциклі. Внаслідок удару загинули 68-річний чоловік та жінка, особа якої встановлюється.