ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона: четверо постраждалих, є загиблі

Російські окупанти атакували дронами цивільних мешканців.

російський дрон
Фото: Поліція Херсонської області

Російські військові продовжують терор мешканців міста Херсон. У Дніпровському районі внаслідок ранкових обстрілів загинули двоє людей, поранено чотирьох.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА та Нацполіції області.

"Орієнтовно о 06:30 росіяни атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. 52-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Його стан – середнього ступеня тяжкості", – зазначають в ОВА. 

Наразі медики проводять обстеження та надають постраждалому допомогу.

Також у тяжкому стані до лікарні доставили чоловіка, якого близько 07:00 росіяни атакували з дрона у Дніпровському районі Херсона. 

55-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та ноги, вибухову та  черепно-мозкову травми. Наразі він перебуває у церебральній комі. 

У ці хвилини медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалого.

До лікарні доставили ще двох постраждалих через ранкову російську дронову атаку у Дніпровському районі Херсона. 

Чоловіки віком 29 та 54 роки дістали вибухові травми, уламкові поранення черева та внутрішніх органів. 

Також, за інформацією поліції Херсонщини уранці у Дніпровському районі росіяни атакували FPV-дроном людей, які їхали на мотоциклі. Внаслідок удару загинули 68-річний чоловік та жінка, особа якої встановлюється.

