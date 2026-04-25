400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Суспільство / Війна

Одна людина загинула, семеро – поранені: наслідки російських ударів по Харківщині

Під ворожими обстрілами упродовж доби опинилися Харків і сім населених пунктів області.

Одна людина загинула, семеро – поранені: наслідки російських ударів по Харківщині
наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 7 людей постраждали, зокрема дитина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Балаклія загинула 61-річна жінка, постраждали 59-річна жінка і 47-річний чоловік; у с. Первомайське Шевченківської громади постраждала 68-річна жінка; у м. Богодухів зазнали травм 65-річна жінка і 71-річний чоловік; у м. Харків постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик", – ідеться у повідомленні. 

Ворог атакував ракетами Київський та БпЛА – Немишлянський райони Харкова. Упродовж доби ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 6 ракет «Іскандер-М»;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові внаслідок атак РФ пошкоджено цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, Дитячу залізницю, транспортну інфраструктуру; 

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Губарівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (сел. Золочів), цивільне підприємство, приватний будинок (м. Богодухів), приватний будинок (с. Івано-Шийчине);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, 7 автомобілів (м. Балаклія);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Таранівка), вбито 2 корови (с. Велика Бабка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 331 людину.

Читайте також
