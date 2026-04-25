Під ворожими обстрілами упродовж доби опинилися Харків і сім населених пунктів області.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 7 людей постраждали, зокрема дитина.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Балаклія загинула 61-річна жінка, постраждали 59-річна жінка і 47-річний чоловік; у с. Первомайське Шевченківської громади постраждала 68-річна жінка; у м. Богодухів зазнали травм 65-річна жінка і 71-річний чоловік; у м. Харків постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик", – ідеться у повідомленні.

Ворог атакував ракетами Київський та БпЛА – Немишлянський райони Харкова. Упродовж доби ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 ракет «Іскандер-М»;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

15 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові внаслідок атак РФ пошкоджено цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, Дитячу залізницю, транспортну інфраструктуру;

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Губарівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (сел. Золочів), цивільне підприємство, приватний будинок (м. Богодухів), приватний будинок (с. Івано-Шийчине);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, 7 автомобілів (м. Балаклія);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Таранівка), вбито 2 корови (с. Велика Бабка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 222 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 331 людину.