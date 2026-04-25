Ворог завдав масованого удару по Чернігівщині, є жертви та руйнування

Уночі ворог завдав комбінованого удару по Чернігівській області. Унаслідок російського терору двоє людей загинули, відомо про 7 постраждалих.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни атакували Ніжин, імовірно, балістичною ракетою і "геранями". На жаль, двоє чоловіків загинули: одному було 30 років, іншому - 60. 54-річного чоловіка ушпиталили з уламковими пораненнями. Постраждала жінка старшого віку", – зазначає він.

Фото: ДСНС Чернігівщини

У Городнянській громаді ворог атакував житлові райони. Пошкоджені десятки приватних будинків. Вже зараз відомо про 5 постраждалих людей.

"Герань" атакувала лікарню в Семенівці. Пошкоджений сам медзаклад і котельня на території.

Також ворожі БпЛА атакували Сновську громаду Корюківського району. У селах були влучання по житлових будинках. Загорілися домівки, господарчі споруди і легковик.

Усього протягом минулої доби було 27 обстрілів. 54 вибухи.