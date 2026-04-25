Через пошкодження лінії електропередачі без світла залишилися споживачі на півночі Львівщини

Унаслідок пошкодження опори лінії електропередачі без електропостачання та водопостачання залишилися на півночі Львівської області.

Про це повідомили у Шептицькій міськраді з посиланням на Львівобленерго.

Через дії агропідприємства пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ. Сталося знеструмлення споживачів у Кам'янка-Бузькому, Радехівському та Шептицькому районах.

Без електропостачання були щонайменше 16 тисяч точок обліку.

Аварійні бригади енергетиків уже працюють над ліквідацією наслідків інциденту та відновленням електропостачання. Роботи тривають у посиленому режимі, світло та воду поступово повертають.