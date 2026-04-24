Львівська ОВА підписала меморандум про розвиток аеропорту. Садовий: «Це злочин проти громади»

У ОВА кажуть, що фактично єдина територія, де можливий розвиток аеропорту, – це напрямок Сокільницької громади.

Сьогодні, 24 квітня, львівський аеропорт, Сокільницька сільська рада та Львівська ОДА підписали Меморандум про співпрацю та врегулювання спірних питань розвитку територій, прилеглих до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Мер Львова Андрій Садовий у телеграмі назвав це одним із найбільших злочинів проти громади Львова».

Як пише пресслужба ОВА, документ передбачає підготовку передпроєктних рішень щодо розвитку аеропорту, їх погодження з громадою та подальше врахування у містобудівній документації. Там кажуть, що розвиток аеропорту в межах Львова фактично вичерпав свій ресурс через щільну існуючу забудову, і фактично єдина територія, де можливий розвиток аеропорту, – це напрямок Сокільницької громади. З боку Львова такі можливості вже обмежені існуючою забудовою.

Генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська повідомила, що кілька місяців йшла робота над вирішенням питання розвитку приаеродромних територій.

«Меморандум чітко визначає нашу співпрацю – від передпроєктних рішень до погодження розвитку інфраструктури, зокрема карго-терміналу», – додала вона.

Аеропорт повинен розробити передпроєктні пропозиції розвитку інфраструктури та прилеглих територій, які міститимуть рекомендації щодо використання земель, обмежень забудови та розвитку транспортної інфраструктури. Сокільницька сільська рада розглядатиме можливість внесення змін до генерального плану з урахуванням вимог безпеки польотів і потреб громади.

Тим часом мер міста Андрій Садовий висловив свою думку щодо меморандуму. Він написав у телеграмі, що це рішення – «один із найбільших злочинів проти громади Львова».

«Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорта», – зазначив він і додав, що направив десятки звернень, зокрема президенту, прем’єр-міністру, РНБО, профільним міністрам, і «це не дало результату».

Садовий написав, що ще із часів радянського союзу ця земля «була стратегічним резервом для розвитку летовища», і «нікому навіть не спадало на думку її забудовувати».

Також повідомив, що місто буде використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, «щоб цей грабунок зупинити».