ГоловнаПолітика

Зеленський: розраховуємо, що США повернуться до санкційної політики, яка була до війни на Близькому Сході

Водночас глава держави зазначив, що поставки зброї від США не зупинились. Також Зеленський розразовує на продовження переговорів щодо миру в Україні у тристоронньому форматі.

Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Україна розраховує, що США повернуться до санкційної політики, яка була до війни на Близькому Сході.

“Ми розраховуємо, ще раз підкреслю, що будуть продовжувати санкційні речі. Дай Бог, що зараз розблокується 20-й санкційний пакет ЄС і вони нас підтримають 90 мільярдами. Це дуже сильний тиск на Росію, що Росія буде розуміти, що Україна, як мінімум, весь цей час буде підтримуватись ЄС достатніми грошима. І не тільки політична буде підтримка. Ну, і розраховуємо, що Сполучені Штати Америки повернуться до санкційної політики, яка була до війни на Близькому Сході”, - сказав Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що поставки зброї від США не зупинились. 

“Я вдячний за це партнерам. Ми на зв'язку з переговорниками. Ми розраховуємо, що ми продовжимо переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки і в трьохсторонньому форматі також”, - сказав Зеленський.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies