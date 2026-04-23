Україна працювала над розблокуванням і кредиту на 90 млрд євро, і 20-го санкційного пакету Євросоюзу. Треба тиснути на російську енергетику і її тіньовий флот, сказав в аудіоспілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський.
Перший транш з кредиту намагатимуться наблизити. Ціллю є, щоб до кінця травня – початку червня Україна отримала гроші, необхідні для посилення армії та виробництва української зброї, зокрема РЕБ.
Також кошти треба на соціальну підтримку людей.
Зеленський сказав, що Україна зробила все, що обіцяла, в терміни, які обіцяла, аби ЄС ухвалив відповідні рішення.
- Рада ЄС ухвалить остаточне рішення про розблокування кредиту на нинішньому саміті. Учора попередньо це схвалили посли країни Євросоюзу.
- Кредит, схвалений у грудні, був заблокований Угорщиною. Вона тиснула на Україну, аби та полагодила пошкоджений росіянами нафтопровід "Дружба" і відновила транзит.
- Транзит нафти відновили з 23 квітня – про це повідомила Словаччина.