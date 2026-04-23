Президент вважає, що свої зобов'язання для цього країна виконала.

Україна працювала над розблокуванням і кредиту на 90 млрд євро, і 20-го санкційного пакету Євросоюзу. Треба тиснути на російську енергетику і її тіньовий флот, сказав в аудіоспілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський.

Перший транш з кредиту намагатимуться наблизити. Ціллю є, щоб до кінця травня – початку червня Україна отримала гроші, необхідні для посилення армії та виробництва української зброї, зокрема РЕБ.

Також кошти треба на соціальну підтримку людей.

Зеленський сказав, що Україна зробила все, що обіцяла, в терміни, які обіцяла, аби ЄС ухвалив відповідні рішення.