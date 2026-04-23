Lufthansa програла справу на €6 млрд у суді ЄС через допомогу під час Covid

Німецька авіакомпанія Deutsche Lufthansa AG програла справу у найвищому суді Європейського Союзу щодо законності державної допомоги у розмірі €6 млрд, яку вона отримала під час пандемії Covid-19.

Суд ЄС постановив, що підтримує рішення нижчої інстанції про скасування рішення Європейської комісії, яка раніше схвалила рекапіталізацію авіакомпанії з боку Німеччини.

Ці рішення підтверджують скарги конкурентів, зокрема Ryanair Holdings Plc і Condor, які стверджували, що державна допомога несправедливо порушила конкуренцію на користь Lufthansa. Водночас компанія вже повернула отримані субсидії, що обмежує практичні наслідки судових поразок.

Представник Lufthansa заявив, що компанія конструктивно співпрацюватиме з Комісією та підтримує контакт з усіма відповідними інституціями.

Пакет допомоги 2020 року, наданий урядом Німеччини, був затверджений Брюсселем у межах тимчасових правил державної підтримки для секторів, що постраждали від пандемії. Однак конкуренти заявили, що це схвалення було неправомірним.

Це рішення підкреслює складність балансу для регуляторів: допомагати постраждалим компаніям і водночас не спотворювати конкуренцію.

У своєму рішенні 2023 року нижчий суд ЄС зазначив, що допомога була надто вигідною для Lufthansa, а вимога передати слоти на зліт і посадку в аеропортах Франкфурта та Мюнхена не створювала реальних умов для конкуренції.

Європейська комісія у 2024 році розпочала власне розслідування, щоб повторно оцінити законність свого рішення.

Загалом під час пандемії Lufthansa отримала близько €9 млрд державної допомоги, переважно від Німеччини, яка натомість отримала 20% акцій компанії, а також від Швейцарії, Австрії та Бельгії.