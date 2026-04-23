Словаччина почала отримувати нафту "Дружбою" транзитом через Україну

Сьогодні, 23 квітня, починаючи з 2 години відновився транзит нафти до Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба". Про це повідомила міністерка енергетики Деніса Сакова в Facebook.

За її словами, прийом нафти "проводиться відповідно до затвердженого плану". З України нафта йде до нафтоналивного транспортера Transpetrol, пише Aktuality.

Транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини був зупинений з 27 січня – дня удару Росії по нафтопроводу.

Про заплановане на 23 квітня відновлення стало відомо ще вчора. Після цього посли країн ЄС попередньо схвалили реалізацію кредиту Україні на 90 млрд євро, заблоковану через позицію Угорщини. Остаточне голосування проведуть сьогодні на засіданні Ради ЄС.

Будапешт заблокував надання першого траншу кредиту, який був погоджений зокрема і його рішенням ще в грудні. Він вимагав від України відновити транзит нафти з Росії.

Пошкодження нафтопроводу “Дружба”

27 січня російський удар суттєво пошкодив основну перекачувальну станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Ворог і раніше атакував нафтопровід, яким його енергоресурси надходили до єдиних країн ЄС, що від них не відмовилися – Угорщини і Словаччини. Україна ремонтувала ушкодження самостійно, але наслідки удару у січні були значно складнішими. Публічно українська влада розповіла про них лише в березні, після того, як ЄС офіційно дав зрозуміти, що Угорщина блокуватиме реалізацію схваленого в грудні кредиту від блоку на 90 млрд євро.

Київ наголошував, що ремонт "Дружби" проведуть лише в тому разі, якщо без цього Євросоюз не знайде способів надання обіцяного кредиту. Ці кошти потрібні для оборони держави. Блок натомість обіцяв забезпечити фінансову та технічну підтримку ремонту.