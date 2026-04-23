Іран відкидає можливість відкрити Ормузьку протоку, поки США продовжують блокаду

У Тегерані вважають, що Вашингтон створив перепони для переговорів.

Очільник іранської переговорної делегації, спікер парламенту Мохаммед Галібаф заявив, що відкриття судноплавства в Ормузькій протоці є неможливим, поки Сполучені Штати продовжують блокувати іранські порти.

Як пише BBC, представник режиму ісламської республіки назвав це порушенням перемир'я і "триманням у заручниках світової економіки" - риторика, практично слово у слово ідентична тій, яку у Вашингтоні використовують для опису перекриття Ормузької протоки.

Галібаф наголосив, що США та Ізраїль нібито "нічого не змогли досягти воєнним шляхом, не зможуть і залякуваннями". Він вимагає від Дональда Трампа "визнання прав іранського народу" для просування переговорного процесу.

Напередодні президент США оголосив про продовження терміну перемир'я, який спливав у середу ввечері за американським часом. В Ірані до цієї заяви поставилися з обережністю, звинувативши Білий дім у бажанні завдати несподіваної атаки.