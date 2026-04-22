400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
В ЄС розпочинають розробку договору щодо вступу Чорногорії

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу Чорногорія отримала ще у 2010 році.

В ЄС розпочинають розробку договору щодо вступу Чорногорії
Посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ до Євросоюзу Чорногорії. Таким чином Чорногорія наблизилась до того , щоб стати 28-м учасником об'єднання. Жодна з інших країн-кандидатів поки що не досягла цієї стадії на шляху до вступу.

Про це пише Радіо Свобода.

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос назвала рішення «чітким визнанням прогресу, якого вдалося досягти Чорногорії». При розробці договору буде враховано попередній досвід, і в документі буде прописано чіткіші гарантії дотримання у Чорногорії верховенства права і фундаментальних цінностей ЄС.

 Влада країни висловлює сподівання, що вона зможе вступити до ЄС не пізніше 2028 року.

Статус кандидата на вступ до Євросоюзу Чорногорія отримала у 2010 році. Якщо країна стане членом ЄС, то це буде вперше після вступу Хорватії у 2013 році.

Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, але офіційні переговори про вступ поки не розпочалися, їхній початок блокувала Угорщина.

  • Рада ЄС очікує на радикальні зміни після поразки Орбана: хочуть санкції проти РФ і розширення Євросоюзу. Може також бути розблокування коштів Європейського фонду миру.
