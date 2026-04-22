В ЄС розпочинають розробку договору щодо вступу Чорногорії

Посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ до Євросоюзу Чорногорії. Таким чином Чорногорія наблизилась до того , щоб стати 28-м учасником об'єднання. Жодна з інших країн-кандидатів поки що не досягла цієї стадії на шляху до вступу.
Про це пише Радіо Свобода.
Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос назвала рішення «чітким визнанням прогресу, якого вдалося досягти Чорногорії». При розробці договору буде враховано попередній досвід, і в документі буде прописано чіткіші гарантії дотримання у Чорногорії верховенства права і фундаментальних цінностей ЄС.
Влада країни висловлює сподівання, що вона зможе вступити до ЄС не пізніше 2028 року.
Статус кандидата на вступ до Євросоюзу Чорногорія отримала у 2010 році. Якщо країна стане членом ЄС, то це буде вперше після вступу Хорватії у 2013 році.
Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, але офіційні переговори про вступ поки не розпочалися, їхній початок блокувала Угорщина.
