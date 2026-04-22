В уряді Литви заявляють, що не розглядатимуть можливість зближення або відновлення повноцінного діалогу з Білоруссю без чітких сигналів доброї волі з боку Мінська.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене, повідомляє LRT.

За словами глави литовського уряду, позиція Вільнюса залишається незмінною: Литва відкрита до обмеженої взаємодії, але лише за умови виконання конкретних вимог і наявності відповідних обставин.

"Ми не змінюємо нашої позиції, і позиція уряду є чіткою. Ми готові до діалогу, але хочемо бачити добру волю і з іншого боку", – зазначила Ругінене.

Коментар очільниці уряду з'явився після заяви радника президента Литви з питань національної безпеки Дейвідаса Матульоніса, який припустив можливість налагодження контактів із Білоруссю на нижчому політичному рівні.

Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що мова не йде про повернення до попереднього рівня відносин між країнами, який існував до погіршення регіональної безпекової ситуації.

"Ми не говоримо про відновлення таких відносин чи діалогу, які існували багато років тому, до війни. Ми говоримо про можливість нормалізації через обмін певною технічною інформацією", – пояснила вона.

Серед ключових умов для будь-якого навіть обмеженого діалогу Литва називає вирішення питань, пов’язаних із контрабандними повітряними кулями, нелегальною міграцією та затриманими вантажівками на території Білорусі.

"Після виконання цих вимог ми, безперечно, зможемо говорити про зустріч для обміну інформацією", – додала Ругінене.