Мінцифри: Канада профінансувала кіберзахист держорганів України на 55 млн грн

Україна спільно з Канадою завершила перший етап реалізації проєктів із посилення кіберзахисту державних органів. Роботи виконували в межах Талліннського механізму

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, загальна вартість впроваджених рішень перевищила 55 млн грн.

За даними Microsoft, Україна входить до п’ятірки країн світу за кількістю кібератак. Значна частина інцидентів пов’язана з діяльністю російських хакерських груп, які атакують державні системи та критичну інфраструктуру.

У межах першого етапу на Чорнобильській АЕС посилили систему автентифікації. Також у Раді національної безпеки і оборони України оновили інструменти аналізу та захисту.

У Секретаріаті Кабінету Міністрів України посилили захист бездротових мереж, у Державній судовій адміністрації України модернізували кіберінфраструктуру

У Державній прикордонній службі України автоматизували управління кіберзахистом

У Мінцифри зазначають, що ці рішення є частиною системного підходу до зміцнення кіберстійкості держави.

У межах Талліннського механізму планується реалізація нових проєктів для органів влади та критичної інфраструктури.