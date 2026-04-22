Bloomberg: різкий стрибок цін на нафту не врятує економіку Росії

Різке зростання цін на нафту, спричинене загостренням ситуації на Близькому Сході та війною США з Іраном, тимчасово збільшило експортні доходи Росії до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак цей фактор не здатний суттєво підтримати ослаблену російську економіку, яка наближається до рецесії, пише Bloomberg.

Президент РФ Владімір Путін публічно визнав уповільнення економічного зростання та доручив уряду й центробанку пояснити причини погіршення ситуації.

Попри зниження ключової ставки, регулятор зберігає жорстку монетарну політику. Реальні кредитні ставки залишаються одними з найвищих у світі — понад 9%, що стримує інвестиції.

Хоча додаткові доходи від здорожчання нафти можуть принести бюджету РФ до 1–3 трлн рублів у 2026 році, ці кошти навряд чи змінять загальну динаміку. За чинними бюджетними правилами, доходи понад закладену ціну – 59 за барель, спрямовуються до Фонду національного добробуту і не використовуються для покриття дефіциту.

Навіть високі ціни на нафту не компенсують падіння виробництва та інвестицій, які страждають через жорсткі фінансові умови та переорієнтацію ресурсів на військовий сектор.

Додатковим фактором ризику є глобальні наслідки конфлікту на Близькому Сході, який може спричинити нові логістичні труднощі та зростання цін на імпортні технології.