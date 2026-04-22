ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ уразили пункт управління рухом військових кораблів у Криму та інші цілі

Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів росіян. 

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У вівторок 21-го та в ніч на 22 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області Росії і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, наші воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області РФ.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області. 

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

