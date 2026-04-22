Андрій Сибіга про фронт: "Найсильніша позиція за останній рік"

Очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга поділився з журналістами своїм баченням ситуації на фронті російсько-української війни.

За словами дипломата, позиція на полі бою для України наразі є найсильнішою і найміцнішою за останній рік. Завдяки активному застосуванню дронів Збройним Силам вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

Сибіга наголосив, що позбавлення росіян визначального фактору живої сили веде до зміцнення українських переговорних позицій. Міністр також відзначив досягнення щодо закриття українського неба. "Нова геополітична сила України", як висловився урядовець, полягає у тому, що ми можемо збивати до 90% ворожих засобів ураження.

Третім чинником Сибіга назвав асиметричні атаки, які є дієвими і позбавляють ворога можливостей. Він також навів приклад: у Німеччині завдяки відгукам українських воїнів одне з підприємств змогло у вісім разів збільшити виробництво наземних дронів. Це одразу викликало реакцію у Кремлі – там почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення БпЛА.