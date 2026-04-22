400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Андрій Сибіга про фронт: "Найсильніша позиція за останній рік"

Міністр закордонних справ відзначив позитивні моменти для України на полі бою.

Українська техніка, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга поділився з журналістами своїм баченням ситуації на фронті російсько-української війни.

За словами дипломата, позиція на полі бою для України наразі є найсильнішою і найміцнішою за останній рік. Завдяки активному застосуванню дронів Збройним Силам вдалося нівелювати перевагу ворога в особовому складі.

Сибіга наголосив, що позбавлення росіян визначального фактору живої сили веде до зміцнення українських переговорних позицій. Міністр також відзначив досягнення щодо закриття українського неба. "Нова геополітична сила України", як висловився урядовець, полягає у тому, що ми можемо збивати до 90% ворожих засобів ураження. 

Третім чинником Сибіга назвав асиметричні атаки, які є дієвими і позбавляють ворога можливостей. Він також навів приклад: у Німеччині завдяки відгукам українських воїнів одне з підприємств змогло у вісім разів збільшити виробництво наземних дронів. Це одразу викликало реакцію у Кремлі – там почали погрожувати німцям та іншим європейським націям ударами по місцях виготовлення БпЛА. 

﻿
