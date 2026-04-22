Суспільство / Війна

Уночі Росія атакувала Україну 215 безпілотниками, ППО збила 189

Зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну 215 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 140 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні. 

Атака триває. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies