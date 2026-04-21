Упродовж дня росіяни атакували Запорізький район: є постраждалі

Упродовж дня, 21 квітня, росіяни продовжили терор Запорізького району.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти завдали шість ударів по селищу Новомиколаївка.

Внаслідок атаки постраждали сім людей.

Наслідки атаки на Запорізький район 21 квітня

Частково зруйновано Будинок культури, гуртожиток та будівлю Новомиколаївської селищної ради. Пошкоджені продуктовий магазин та житлові будинки мешканців.

Три жінки та чотири чоловіка дістали травм різного ступеню тяжкості. Всі перебувають під наглядом медиків.