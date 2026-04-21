ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Суспільство/Війна

У Запорізькій області через агресію РФ загинули двоє людей, і поранені десятеро

Росія атакували 39 населених пунктів області. 

У Запорізькій області через агресію РФ загинули двоє людей, і поранені десятеро
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей загинули, ще десять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора росіяни вдарили по обласному центру, там буди загиблі і поранені, зокрема постраждала 10-річна дитина. 

Впродовж доби окупанти завдали 725 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Зарічному, Малокатеринівці, Кушугуму, Оріхову, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Данилівці, Барвинівці, Староукраїнці, Цвітковому, Лісному, Новоселівці, Рівному та Зеленому.

495 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Мирному, Гуляйпільському та Цвітковому.

206 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 153 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies