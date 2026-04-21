У Запорізькій області через агресію РФ загинули двоє людей, і поранені десятеро

Двоє людей загинули, ще десять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора росіяни вдарили по обласному центру, там буди загиблі і поранені, зокрема постраждала 10-річна дитина.

Впродовж доби окупанти завдали 725 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Зарічному, Малокатеринівці, Кушугуму, Оріхову, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Данилівці, Барвинівці, Староукраїнці, Цвітковому, Лісному, Новоселівці, Рівному та Зеленому.

495 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Мирному, Гуляйпільському та Цвітковому.

206 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 153 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.