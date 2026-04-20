Армія РФ вдарила дроном по одному з районів Харкова, є поранені (оновлено)

Росіяни атакували дроном Основ'янський район міста Харкова. Відомо про пошкодження і постраждалих.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог вдарив безпілотником по Основ'янському району Харкова. Попередньо, постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу", – повідомляє очільник ОВА.
Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок.У багатоквартирних та приватних будинках вибиті вікна. Решта наслідків уточнюється.
- У Богодухові на Харківщині окупанти атакували територію АЗС. Відомо про трьох поранених. Унаслідок атаки виникла пожежа.