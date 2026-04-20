В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Слідчий комітет РФ звинувачує Україну у так званому "геноциді на Донбасі", – ЦПД

Окупанти намагаються створити ідеологічне виправдання для сучасної війни.

Фото: Центр протидії дезінформації

Слідчий комітет РФ долучився до масштабної інформаційної кампанії, де росіяни намагаються штучно ототожнити українців із нацистами та створити ідеологічне виправдання для сучасної війни.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у Центрі, Слідчий комітет РФ звинувачує Україну в "геноциді на Донбасі", напряму порівнюючи дії ЗСУ та нацистів у роки Другої світової війни. 

"Це цинічна маніпуляція: пропаганда держави-агресора намагається поставити знак рівності між злочинами гітлерівської Німеччини та обороною Україною власних територій", – кажуть у ЦПД.

Як додають у відомстві, ця активність є частиною системної кампанії, приуроченої до встановленого путіним "дня пам'яті жертв геноциду радянського народу". Масове залучення державних відомств до кампанії свідчить, що справжня ціль кремля полягає не у вшануванні пам’яті загиблих, а в антиукраїнських маніпуляціях.

"Роспропаганда свідомо нехтує тим фактом, що українці у складі радянської армії зазнали величезних втрат і зробили важливий внесок у перемогу над нацизмом. рф вчергове переписує історію – український народ намагаються "викреслити" з переліку переможців над нацизмом, монополізувавши цю роль за росіянами", – додають у Центрі.

Читайте також
