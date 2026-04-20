Слідчий комітет РФ долучився до масштабної інформаційної кампанії, де росіяни намагаються штучно ототожнити українців із нацистами та створити ідеологічне виправдання для сучасної війни.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у Центрі, Слідчий комітет РФ звинувачує Україну в "геноциді на Донбасі", напряму порівнюючи дії ЗСУ та нацистів у роки Другої світової війни.

"Це цинічна маніпуляція: пропаганда держави-агресора намагається поставити знак рівності між злочинами гітлерівської Німеччини та обороною Україною власних територій", – кажуть у ЦПД.

Як додають у відомстві, ця активність є частиною системної кампанії, приуроченої до встановленого путіним "дня пам'яті жертв геноциду радянського народу". Масове залучення державних відомств до кампанії свідчить, що справжня ціль кремля полягає не у вшануванні пам’яті загиблих, а в антиукраїнських маніпуляціях.

"Роспропаганда свідомо нехтує тим фактом, що українці у складі радянської армії зазнали величезних втрат і зробили важливий внесок у перемогу над нацизмом. рф вчергове переписує історію – український народ намагаються "викреслити" з переліку переможців над нацизмом, монополізувавши цю роль за росіянами", – додають у Центрі.