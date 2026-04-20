На фронті загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі Олексій Колесник

Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії.

На фронті загинув військовослужбовець Олексій Колесник. У цивільному житті він був студентом Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

Про це Академія повідомила у фейсбуці.

Олексій загинув 12 квітня, у день, коли українські християни східного обряду відзначали Великдень.

Колесник воював від початку повномасштабного вторгнення - він пішов боронити Україну добровольцем 24 лютого 2022 року.

"Усміхнений, мужній, скромний, справжній. Таким ми його пам’ятаємо. Таким він назавжди залишиться для нас. Тепер у наших серцях тільки тиша і біль, що не стихає. Дякуємо тобі, Олексію, за відвагу. За те, що пішов туди, де найважче, за те, що захищав рідну землю та нас", — йдеться у дописі Академії.