ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі Олексій Колесник

Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

На фронті загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі Олексій Колесник
Олексій Колесник
Фото: АРТ Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі

На фронті загинув військовослужбовець Олексій Колесник. У цивільному житті він був студентом Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

Про це Академія повідомила у фейсбуці.

Олексій загинув 12 квітня, у день, коли українські християни східного обряду відзначали Великдень.

Колесник воював від початку повномасштабного вторгнення - він пішов боронити Україну добровольцем 24 лютого 2022 року.

"Усміхнений, мужній, скромний, справжній. Таким ми його пам’ятаємо. Таким він назавжди залишиться для нас. Тепер у наших серцях тільки тиша і біль, що не стихає. Дякуємо тобі, Олексію, за відвагу. За те, що пішов туди, де найважче, за те, що захищав рідну землю та нас", — йдеться у дописі Академії.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies