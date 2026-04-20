Сили оборони: армія РФ намагається розширити лінію фронту на Оріхівському напрямку

Російські війська активізували бойові дії поблизу Щербаків і Павлівки на Оріхівському напрямку і намагаються розширити лінію фронту.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Варто згадати і Оріхівський напрямок, де противник намагається відкрити нову ділянку фронту, де він проводить штурмові дії біля населеного пункту Щербаки", – сказав він.

На цьому відрізку Сили оборони фіксують активізацію ворога та спроби розширити зону бойових дій у Запорізькій області.

"Там ми також зафіксували бойові зіткнення, а також біля населеного пункту Павлівка - це дещо на схід від Степногірська", – додає Волошин.