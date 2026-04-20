В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Генштаб: вночі уражено НПЗ у Туапсе, два великих десантних кораблі та склади боєприпасів росіян

Також уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї: зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Про це повідомляє Генерал ний штаб ЗСУ.

Також уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому українському Криму.

"Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора", - зазначили в Генштабі.

Крім того, підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область РФ).

Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині. 

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

