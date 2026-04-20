У ДСНС повідомили про 5 потопельників за добу

У Сумах на річці Псел вдалося врятувати людині життя.

За добу на водоймах України загинули 5 людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На Вінниччині в селі Дмитрашківка рятувальники дістали з місцевого ставка тіло 60-річного чоловіка.

У Житомирській області в селі Дідковичі Коростенського району з річки Уж вилучено тіло ще одного потопельника.

У Кропивницькому з річки Сугоклея місцеві жителі дістали тіло чоловіка до прибуття підрозділу ДСНС.

Одразу дві трагедії сталися на Буковині: у Чернівцях з річки Прут вилучено тіло чоловіка, а в місті Кіцмань зі струмка – тіло жінки.

Водночас у Сумах на річці Псел рятувальникам вдалося запобігти трагедії та врятувати чоловіка 1976 року народження.

Рятувальники закликали громадян бути вкрай обережними поблизу водойм, обирати лише обладнані місця для відпочинку та дотримуватися правил безпеки.