На Рівненщині знайшли тіло 4-річного хлопчика після десяти днів пошуків

На пошуки щодня залучали 200 людей: надзвичайників та просто небайдужих, а також дрони та інше новітнє обладнання.

На Рівненщині у водоймі знайшли тіло хлопчика
Фото: Національна поліція України

На Рівненщині у водоймі знайшли тіло зниклого 4-річного хлопчика, якого розшукували упродовж десяти днів.

Про це повідомили в Національній поліції.

Сьогодні, 15 квітня, під час чергового огляду водойми працівники ДСНС Хмельниччини виявили хлопчика без ознак життя. Від місця знайденого велосипеду тіло дитини віднесло течією на кілометр та зачепилося за рослинність.

На пошуки Дмитрика щодня залучали орієнтовно 200 осіб з числа особового складу поліції, рятувальників, бійців підрозділу «Хижак», кінологів зі службовими собаками, прикордонників та небайдужих громадян.

На допомогу також прибули водолази з Черкаської та Хмельницької областей з новітнім обладнанням. У повітрі та воді використовували дрони.

Що трапилось?

 5 квітня близько 15 години у селі Колки Дубровицької громади двоє братів 2-х та 4-х років поїхали на велосипеді до місцевої водойми та не повернулися. Того ж вечора молодшого Владислава знайшли без ознак життя у річці. Діти були у водоймі без нагляду дорослих.

Наразі триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) та ст.115 (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

