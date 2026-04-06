На Рівненщині у водоймі знайшли тіло хлопчика, тривають пошуки його брата

Трагедія на водоймі на Рівненщині

На Рівненщині у водоймі рятувальники знайшли тіло маленького хлопчика. Тривають пошуки його старшого брата.

Про це повідомили в ДСНС України.

Трагедія трапилась в селі Колки 5 квітня. Двоє маленьких братів 2021 та 2023 року народження, які були без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Дітей шукали рятувальники, правоохоронці та місцеві мешканці.

"5 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого хлопчика 2023 року народження. Пошуки його старшого брата (2021 р.н.) тривають і досі", - йдеться в повідомленні ДСНС.

До пошуків залучені водолази, кінологи та спецзагони ДСНС. Обстежують берегову лінію та дно річки.