Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині десятеро поранених цивільних

На Нікопольщині росіяни поранили двох дітей.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня російські війська завдали понад 50 ударів по трьох районах Дніпропетровщини артилерією, дронами та авіабомбою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, аптека, автомобілі. 

Унаслідок ударів постраждали 10 людей. Серед них двоє дітей – 1,5-річна дівчинка  і 17-річний хлопець. Госпіталізовані четверо поранених.  

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там пошкоджені приватні будинки.

У Криворізькому районі били по Зеленолодольській громаді. Понівечені два мікроавтобуси.

