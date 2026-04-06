Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Бійці ГУР на Донецькому напрямку виявили тіло найманця з Непалу, який воював на боці Росії

Найманець загинув під час штурму українських позицій.

Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що серед ліквідованих російських загарбників на Донеччині виявили тіло громадянина Непалу Мадана Кумала 1995 року народження.

Як зазначають у ГУР МОУ, Кумал підписав контракт з російською армією 16 жовтня 2023 року у Москві на термін чотири роки. Після підготовки його направили до військової частини №29328, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців.

Згодом Кумала перевели до 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону 87-го окремого стрілецького полку у складі 51-ї загальновійськової армії РФ.

У лютому 2024 року йому запропонували отримати російське громадянство, однак він відмовився, бажаючи повернутися додому. Незважаючи на звернення рідних до непальського консула та протести у Непалі з вимогою повернути громадян, Кумал загинув під час штурму українських позицій.

ГУР МО України застерігає іноземців від поїздок до Росії та участі у її військових формуваннях, оскільки це може призвести до фактичного опинення у штурмових підрозділах без підготовки та високим ризиком для життя.

Читайте також
