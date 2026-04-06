«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні повідомляють про можливе замінування мосту через річку Кошова і району автовокзалу (оновлено)

Раніше міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.

Ворожі війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Цього разу міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.

“Уникайте пересування цим районом. Зона мінування може бути значно більшою”, – зазначив Шанько.

Людей закликають бути уважними і обережними, а у разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати "101" або "102".

Пізніше в МВА повідомили про ймовірне мінування мінами-"пелюстками" мосту через річку Кошова. Про замінування мосту інформували і вчора.

Фото: Телеграм-канал Ярослава Шанька
Згодом у МВА розповіли про можливе мінування Миколаївського шосе в районі автовокзалу мінами типу "пряник". 

Фото: Ярослав Шанько в Telegram

