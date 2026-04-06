У Херсоні повідомляють про можливе замінування мосту через річку Кошова і району автовокзалу (оновлено)

Раніше міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.

Ворожі війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Цього разу міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.

“Уникайте пересування цим районом. Зона мінування може бути значно більшою”, – зазначив Шанько.

Людей закликають бути уважними і обережними, а у разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати "101" або "102".

Пізніше в МВА повідомили про ймовірне мінування мінами-"пелюстками" мосту через річку Кошова. Про замінування мосту інформували і вчора.

Фото: Телеграм-канал Ярослава Шанька

Згодом у МВА розповіли про можливе мінування Миколаївського шосе в районі автовокзалу мінами типу "пряник".