У Херсоні повідомляють про можливе замінування мосту через річку Кошова і району автовокзалу (оновлено)

Ворожі війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Цього разу міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.
“Уникайте пересування цим районом. Зона мінування може бути значно більшою”, – зазначив Шанько.
Людей закликають бути уважними і обережними, а у разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати "101" або "102".
Пізніше в МВА повідомили про ймовірне мінування мінами-"пелюстками" мосту через річку Кошова. Про замінування мосту інформували і вчора.
Згодом у МВА розповіли про можливе мінування Миколаївського шосе в районі автовокзалу мінами типу "пряник".