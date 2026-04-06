Окупанти вдарили по місту FPV-дронами та обстріляли з артилерії.

Сьогодні, 6 квітня, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині і поранили там чотирьох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Ворог атакував Нікополь FPV-дронами. Через ці удари у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека, а також згоріла автівка.

Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка перебуває у важкому стані. 33-річна – у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Потім стало відомо про ще трьох поранених у місті унаслідок обстрілів з артилерії. Серед них – 1,5-річна дівчинка.

Пошкоджені кілька приватних і багатоквартирних будинків.

Дитина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Її направили до медзакладу у Дніпрі. Двоє чоловіків 66 та 72 років на амбулаторному лікуванні.