Апеляція підтвердила довічне учасникам банди, яка вбила родину з 4-річною дитиною на Чернігівщині

Щоб приховати злочин, тіла закопали, автомобіль підпалили, а викрадені 6 тис. доларів США розподілили між собою.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок трьом учасникам озброєної групи, засудженим до довічного позбавлення волі за вбивство подружжя та їхнього малолітнього сина.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Апеляційні скарги захисту відхилено, позицію обвинувачення підтримували прокурори Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, довівши законність і обґрунтованість рішення.

Серед засуджених – колишній військовослужбовець-організатор та двоє його спільників. Суд визнав їх винними у вчиненні низки особливо тяжких злочинів та призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати родичам загиблих 30 млн грн моральної та майже 695 тис. грн майнової шкоди.

Прокурори довели, що злочин був заздалегідь спланований. Під виглядом продажу авто організатор виманив знайомого на зустріч у безлюдне місце. Разом зі спільниками, заздалегідь озброївшись і підготувавши засоби для приховування злочину, вони супроводили родину до лісосмуги.

Там організатор відкрив прицільний вогонь, здійснивши не менше 36 пострілів. Унаслідок нападу 30-річний чоловік, його 28-річна дружина та їхній 4-річний син загинули на місці.

Щоб приховати злочин, тіла закопали, автомобіль підпалили, а викрадені 6 тис. доларів США розподілили між собою.