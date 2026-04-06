нова країна
ГоловнаСуспільствоВійна

Стерненко оголосив масштабний збір на проривну технологію FPV-дронів, протидіяти якій Росія не може

За 100 млн гривень планують закупити цілий комплекс засобів на 20 підрозділів. 

Сергій Стерненко
Фото: скриншот

Волонтер і радник міністра оборони Сергій Стерненко оголосив новий масштабний збір на проривну технології у сфері FPV, створену українськими розробниками. Вона дасть війську вкрай потрібну перевагу, оскільки протидії в ворога немає, повідомив Стерненко. 

З міркувань безпеки розробку в найближчі місяці триматимуть у таємниці. Її масштабуватимуть у два етапи:

  • міноборони уже працює над тим, щоб такі БпЛА надходили за державними поставками, але цей процес потребує часу
  • до того моменту фонд Стерненка залучатиме фінансування з усіх можливих джерел, щоб дрони вже нищили ворога. 

"Тож оголошуємо великий збір на 100 мільйонів гривень! Що ми закупимо? Цілий комплекс засобів для 20 підрозділів: більше 3600 дронів, 30 ретрансляторів та 30 носіїв під них", – повідомив Стерненко. 

Банка: https://send.monobank.ua/jar/TaP8wA8j6 

Карта Приват 5168752135776451

Більше реквізитів: https://www.sternenkofund.org/donate

Фонд Сергія Стерненка

Волонтер і блогер Сергій Стерненко зареєстрував фонд торік у січні. До цього від початку повномасштабної війни Стерненко залучав кошти, переважно – на розвиток БпЛА-технологій і постачання захисникам саме тих дронів, які вони обирали за доведену ефективність.

У січні цього року міністр оборони Михайло Федоров призначив Сергія Стерненка радником з питань БпЛА. 

Більше на тему використання дронів у нинішніх умовах – в матеріалі Катерини Амеліної “Оптоволокно дорожчає, дрони теж. Що це означає для фронту і чи врятує донаведення”.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies