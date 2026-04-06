Уночі зафіксували влучання 26 російських БпЛА на 17 локаціях

Ще у 13 місцях впали уламки.

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала Україну 141 ударним безпілотником. ППО знешкодила 114 із них.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«У ніч на 06 квітня (з 18:00 5 квітня) противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила і подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях.

Станом на ранок 6 квітня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.